Ягодное, Магаданская область, 22 декабря, 2017, 22:40 — ИА Регнум. Директора детского дома №2 в п. Оротукан Ягоднинского района Магаданской области привлекли к административной ответственностью за нарушение прав детей. В ходе проверки выяснялось, что работающим несовершеннолетним задерживали выплату заработной платы. Кроме того, со сберегательных счетов детей снимались деньги без разрешения органов опеки, сообщает прокуратура Магаданской области.

Цитата из м/ф «Хозяйка детского дома». Реж. Валерий Кремнев. 1983. СССР Дети

Трудовые договоры с детьми заключили в феврале — мае, октябре и ноябре 2017 года, однако в журнале регистрации не было о проведении инструктажей. Также отсутствовали записи о проведение вводного, первичного и вторичного инструктажей с персоналом детского дома.

«Вышеуказанные обстоятельства послужили поводом для возбуждения прокурором дела об административном правонарушении в отношении директора МОГКУ «Детский дом № 2» по ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ («Нарушение государственных нормативных требований охраны труда»). Государственной инспекции труда по Магаданской области виновное лицо привлечено к административной ответственности», — сообщают в прокуратуре.

Правоохранители выяснили, что директор детского дома нарушала сроки оплаты труда, а трудовые книжки детей были заполнены неверно. Кроме того, стало известно, что со счетов детей снимались денежные средства без соответствующего уведомления и разрешения органов опеки.

«По данному факту прокуратура района внесла представление директору МОГКУ «Детский дом № 2», рассмотрение которого находится на контроле», — заявили в прокуратуре.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее проблемы в области соблюдения прав детей-сирот выявили в другом регионе Дальнего Востока. В Якутске достигшим совершеннолетия детдомовцам предоставили дешёвые студии в «бракованных» домах на окраине города. Примечательно, что изначально для них строили совсем другое жильё, но заселили почему-то в наскоро возведённые дома эконом-серии. Квартиры же, которые изначально предназначались для сирот и были построены в центре городе, выставили на продажу по рыночной цене.

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