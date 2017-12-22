Елец, Липецкая область, 22 декабря, 2017, 15:16 — ИА Регнум. Центра сохранения культурного наследия Черноземья обвинил руководство сафари-парка «Кудыкина гора» (Липецкая область, Задонский район) в разрушении уникального памятника археологии, сообщил портал LipetskNews со ссылкой на руководителя центра Александра Никитина.

Марина Каширская ИА REGNUM Город мастеров в парке «Кудыкина гора»

По словам Никитина, руководство сафари-парка установило скульптурную инсталляцию на месте охраняемого государством городища «Курган» (Каменское)», являющегося памятником археологии раннего железного века. Общественники пожаловались в правоохранительные органы и региональное управление культуры и туризма.

«Повредив уникальный памятник, компания подготовила площадку под скульптурную инсталляцию. На территории исторического объекта снесен верхний слой, он засыпан щебенкой. Площадь городища маленькая, 30 на 60 метров, поэтому ущерб достаточно серьезный», — заявил Никитин.

Ранее руководитель ООО «Проект КГ» Сергей Маликов заявлял, что перед возведением скульптурной композиции участок был исследован археологами. В их заключении говорилось, что объект не имеет исторической ценности. К такому же выводу после проверки пришла прокуратура — владельцы парка закона не нарушили. По данным интернет-издания, сейчас управление культуры и туризма проводит собственное административное расследование, которое должно завершиться в 2017 году.

Справка ИА REGNUM : сафари-парк «Кудыкина гора» расположена недалеко от города Елец. На площади в 500 гектаров расположены зоны отдыха, спортивные площадки, пруд, город мастеров, пастбища животных, точки общепита и большое количество малых архитектурных объектов. Дорога к древнему кургану начинается с ворот в виде огромного богатырского шлема.