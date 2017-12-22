Людиново, Калужская область, 22 декабря, 2017, 15:19 — ИА Регнум. В Калужской области открыли стелу «Людиново — город воинской доблести» в память о мужестве, стойкости и массовом героизме, проявленными солдатами Красной армии в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Пресс-служба правительства Калужской области / Юрий Храмутичев Стела «Людиново — город воинской доблести»

Почетное звание Калужской области «Город воинской доблести» было присвоено Людиново в апреле 2015 года. Церемония открытия памятной стелы прошла сегодня, 22 декабря, в городском парке культуры и отдыха.

Пресс-служба правительства Калужской области / Юрий Храмутичев Церемония открытия

«В этот знаменательный день мы отдаем дань памяти тем, кто в годы Великой Отечественной войны погиб на людиновской земле и тем, кто своим трудом приближал победу в тылу», — сказал на церемонии открытия заместитель губернатора области Руслан Смоленский.

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Замглавы региона также напомнил участникам торжества, что в тяжелейшие годы войны, когда фашисты подбирались к Москве, жителями Людиново было принято решение о создании диверсионных и партизанских отрядов под командованием Василия Золотухина.

«Людиновцы организовали отдельную группу, которая при помощи врачей смогла спасти сотни наших земляков от депортации в Германию. Все, что происходило на этой земле: и партизанское движение, и диверсионная работа, и спасение земляков — не имеет аналогов», — подчеркнул Смоленский.

Участники церемонии почтили минутой молчания воинов, освободивших землю от фашистских оккупантов в дань глубокого уважения их подвигу и беззаветному мужеству. Мероприятие завершилось возложением цветов к подножию стелы.

Пресс-служба правительства Калужской области / Юрий Храмутичев Возложение цветов

Напомним, в годы войны по территории Людиновского района проходила линия фронта, 4 октября 1941 года город был оккупирован врагом. В Людиново было создано комсомольско-молодежное подполье во главе с Алексеем Шумавцовым, которому посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Ожесточенные бои в городе продолжались два года.

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