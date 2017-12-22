Калуга, 22 декабря, 2017, 14:43 — ИА Регнум. Сегодня, 22 декабря, в Калуге прошёл новогодний утренник для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Организаторами праздника стали комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с аппаратом уполномоченного по правам ребенка в Калужской области и управлении по работе с населением. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в мероприятии также приняли участие детско-подростковые клубы и творческие коллективы города Калуги.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге провели утренник для детей в трудной жизненной ситуации

Праздник посетили глава городского самоуправления Александр Иванов и заместитель городского головы Юрий Моисеев. Александр Иванов пообщался с детьми и поздравил их с наступающим Новым годом.

«Новый год — это праздник, когда все, независимо от возраста, ждут чего-то необычного, чудесного, волшебного. Сегодня здесь вы сможете чуть-чуть прикоснуться к чуду, — обратился к детям глава городского самоуправления. — Вас ждут поздравления, подарки, великолепная елка, угощение. Надеюсь, то тепло, с которым организаторы праздника готовили для вас это чудо, передастся и вам. Надеюсь, вы почувствуете их заботу и искренность. Пусть наступающий Новый год принесёт вам много радости, любви, счастья и добра. Пусть исполнятся все ваши заветные мечты и желания. Я очень рад, что вы растёте такими весёлыми и жизнерадостными, умными и талантливыми, мы гордимся вами. Помните, что в Калуге много добрых и отзывчивых людей, в том числе и депутатов Городской думы, которые всегда готовы помочь вам, подарить тепло и заботу, подсказать, как действовать в той или иной жизненной ситуации».