Ярославль, 22 декабря, 2017, 14:36 — ИА Регнум. Власти Ярославской области намереваются потратить 1,4 млн рублей для того, чтобы провести опрос жителей по теме «Оценка уровня информированности населения о деятельности органов власти Ярославской области региональными телеканалами», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Спутниковая тарелка

Сведения об этом появились на сайте Госзакупок. Как указано в документации, средства на проведение опроса будут предоставлены из областного бюджета в виде субсидии. В качестве заказчика выступает ГАУ «Верхняя Волга».

Одна из задач исследования — выяснениесоциально-демографических характеристик аудитории телеканала «Первый ярославский», других региональных и федеральных телеканалов, имеющих региональные включения на территории Ярославской области, а также динамику их изменений.

Кроме того, исполнителю нужно выявить общественный запрос на освещение деятельности региональных органов власти в телевизионных СМИ, получить «обратную связь» от населения об основных социально-экономических и общественно-политических проблемах развития региона, освещаемых телеканалами и выявить влияние реализуемой информационной политики на уровень доверия населения органам госвласти Ярославской области, органам местного самоуправления.

Всего предусматривается проведение 5 этапов, или «волн», по сбору информации. Он будет проводиться в том числе и методом телефонного интервью.