Екатеринбург, 22 декабря, 2017, 15:30 — ИА Регнум. Неожиданное продолжение получил скандал, вызванный результатами II Всероссийского музыкального конкурса. Один из музыкантов, несогласных с решением жюри конкурса, написал письмо министру культуры России Владимиру Мединскому, сообщает 22 декабря корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM II Всеросийский музыкальный конкурс 2017

Артист Уральского государственного русского оркестра Нафис Миндияров на своей странице в социальной сети ВКонтакте опубликовал текст обращения к министру культуры, в котором обвиняет организаторов конкурса в профанации.

Артист подчёркивает, что одним из условий конкурса является знание исполняемых произведений наизусть, что не допускает использования шпаргалки. Между тем, по его мнению, победители конкурса были замечены в нарушении данного правила.

Также Миндияров предположил, что председатель жюри Дмитрий Дмитриенко, по его мнению, якобы был заинтересован в победе коллектива «Russian soul», так как трое из четырех его участников, как утверждает Миндияров, являются артистами ансамбля, им руководимого.

«Трое музыкантов из квартета «Russian soul» являются артистами ансамбля «Россия» им. Людмилы Зыкиной. Председатель жюри в номинации «ансамбли» Дмитрий Сергеевич Дмитриенко также является художественным руководителем ансамбля «Россия» им. Людмилы Зыкиной. Квартет «Russian soul» был удостоен звания лауреат I премии Второго Всероссийского музыкального конкурса в номинации «ансамбли русских народных инструментов», — резюмирует артист, подчеркивая тем самым «абсурдность» всей ситуации.

Министр культуры России Владимир Мединский также является председателем оргкомитета вышеуказанного конкурса, поэтому данное обращение было адресовано именно ему.

Напомним, Всероссийский музыкальный конкурс организован в марте 2010 года. Среди учредителей числятся правительство Российской Федерации, а также Министерство культуры. Организацию и проведение мероприятия осуществляет Федеральная дирекция музыкальных и фестивальных программ «Росконцерт».