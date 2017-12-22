Чебоксары, 22 декабря, 2017, 14:15 — ИА Регнум. Чувашстат опубликовал данные об итогах экономического развития республики за январь-ноябрь 2017 года. ИА REGNUM публикует основные показатели за 11 месяцев со ссылкой на документы.

ИА REGNUM

Промышленное производство

В Чувашии индекс промышленного производства в январе-ноябре 2017 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом составил 104%. Динамика меньше, чем было в предыдущий период: напомним, за 11 месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года индекс промпроизводства составил 107,3%. Объем отгруженных товаров собственного производства в промышленности составил 179 526,2 млн рублей, или 106,6% к уровню января-ноября 2016 года.

В том числе в структуре обрабатывающих производства за 11 месяцев индекс составил 102,4%, объём добычи полезных ископаемых — 95,4%, электроэнергетика — 116,7%, в водоснабжении — 115,8%.

В структуре обрабатывающих производств рост из 20 наблюдаемых видов экономической деятельности рост обеспечен в восьми, более всего — в производстве прочих транспортных средств и оборудования (индекс 170,1%), кожевенном производстве (116,6%), производстве резиновых и пластмассовых изделий (108,6%). Наибольшее падение зарегистрировано в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (индекс 84,5%), производстве бумаги и бумажных изделий (87,1%), полиграфии (87,9%).

Сельское хозяйство

Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей в действующих ценах, по расчётам, составил 42,8 млрд рублей. Объём производства сельхозпродукции вырос за 11 месяцев на 0,4%.

Что касается урожая, то на 1 декабря, по предварительным данным, намолочено 743,6 тыс. тонн зерна (+15% к аналогичному прошлому году), накопано 550,5 тыс. тонн картофеля (-7,2%), 37,8 тыс. тонн сахарной свеклы (-14,2%) и собрано 133,1 тыс. тонн овощей (-22,1%). Под урожай будущего года озимые на зерно и зеленый корм посеяны на 64,4 тыс. гектарах, что на 0,5% больше, чем в предыдущем году.

На конец ноября 2017 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий, по расчетам, составило 192,4 тыс. голов (на 0,02% меньше уровня аналогичной даты 2016 года), из него коров — 90,2 тыс. (-0,9%), свиней — 142,0 тыс. (— 7,3%), овец и коз — 181,6 тыс. голов (-0,7%). В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 59,7% поголовья крупного рогатого скота, 15,9% свиней, 94,3% овец и коз (на конец ноября 2016 года — соответственно 60,2%, 17,0% и 94,9%).

В январе — ноябре 2017 года в хозяйствах всех категорий, по расчетам, произведено скота и птицы на убой 110,5 тыс. тонн (+2,6%), молока — 403,8 тыс. тонн (+2%), яиц — 246,7 млн штук (+15,9%).

Строительство

В Чувашии индекс предпринимательской уверенности в строительстве отрицательный, а загрузка производственных мощностей строительных организаций составляет только половину. По данным обследования деловой активности строительных организаций, проведенного по состоянию на 10 ноября 2017 года, индекс предпринимательской уверенности в строительстве в IV квартале 2017 года составил (-27%). Согласно опросу Чувашстата, руководители 73% строительных организаций в отчетном квартале оценили экономическую ситуацию в строительстве как «нормальную», 18% — как «ниже нормального уровня» и 9% — как «выше нормального уровня».

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По данным ведомства, средний уровень загрузки производственных мощностей строительных организаций в IV квартале 2017 года составил 56%. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в январе-ноябре 2017 года составил 27 009 млн рублей, или 84% к аналогичному прошлогоднему периоду.

Жилищное строительство в Чувашии продолжает падать. За 11 месяцев республике построено 7888 квартир. Общая площадь введенного жилья составила 458,9 тыс. кв. метров, или 97,7% к январю-ноябрю 2016 года.

Перевозки

Объем перевозок грузов организаций всех видов деятельности (не относящихся к субъектам малого предпринимательства) по итогам 11 месяцев составил 4607,7 тыс. тонн, что на 18,8% меньше аналогичного прошлогоднего уровня. Грузооборот грузовых автомобилей упал на 10,5% — до 319,9 млн т км.

Автобусами по маршрутам регулярных перевозок, включая маршрутные таксомоторы, перевезено 58,6 млн человек, или 73,3% от уровня января-ноября 2016 года. Пассажирооборот упал на 22,7%.

Торговля и услуги

Оборот розничной торговли во всех каналах реализации возрос за указанный период на 2,7% и составил 130 437,8 млн рублей. По данным ведомства, доля продажи товаров на рынках и ярмарках составила 4,3%, в стационарной торговой сети — 95,7%. В структуре оборота удельный вес пищевых продуктов и табачных изделий составил 48,5%, непродовольственных товаров — 51,5%.

Что касается услуг, то за 11 месяцев текущего года, по предварительным данным, населению республики было оказано платных услуг на 42 837 млн рублей, что на 1,8% выше уровня января-ноября 2016 года. Наибольшую долю (65,3%) составили коммунальные, телекоммуникационные, транспортные и бытовые услуги. В структуре бытовых услуг 68,7% приходилось на услуги по ремонту и строительству жилья и других построек, техобслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, парикмахерские услуги.

Общий оборот оптовой торговли упал на 5,1% — до 133 218,9 млн рублей. Организациями оптовой торговли продано продукции на 109 991,6 млн рублей, или 97,9% к январю-ноябрю 2016 года.

Цены

Индекс потребительских цен в январе-ноябре в Чувашии составил 102,6%, индекс цен производителей промышленных товаров и услуг — 105,1%, тарифов на грузовые перевозки — 100,2%.

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения в расчете на месяц в среднем по Чувашии в конце ноября 2017 года составила 12 761,58 рубля. За месяц его стоимость выросла на 0,8% (с начала года — на 2,9%). Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания составила 3274,85 рубля, по сравнению с предыдущим месяцем она увеличилась на 0,4% (с начала года — на 0,3%).

Финансы

В Чувашии выросла задолженность по налогам и сборам в бюджетную систему, включая долги по единому социальному налогу, платежам в государственные внебюджетные фонды, а также задолженность по пеням и налоговым санкциям. Если на 1 декабря 2016 года долги составляли 4552,7 млн рублей, то на 1 декабря 2017 года они выросли на 894,3 млн рублей (или на 19,4%), достигнув 5447 млн рублей. В структуре задолженности наибольшая доля (40,8%) приходится на долги по федеральным налогам и сборам, которые составили 2220,6 млн рублей составили.

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Сумма налогов и других обязательных платежей, поступивших в январе-ноябре 2017 года в бюджетную систему, увеличилась по сравнению с январем-ноябрем 2016 года на 7,1% — до 39,3 млрд рублей.

За 10 месяцев сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных учреждений) в действующих ценах составил 3207,8 млн рублей прибыли: 251 организация получила прибыль в размере 15 579,2 млн рублей, 99 организаций имели убыток на сумму 12 371,4 млн рублей. Доля убыточных организаций по сравнению с соответствующим периодом 2016 года увеличилась на 2,6% и составила 28,3%.