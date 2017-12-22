Калуга, 22 декабря, 2017, 14:04 — ИА Регнум. Общий индекс потребительских цен (ИПЦ) в Калужской области в ноябре 2017 года составил 103% по отношению к декабрю 2016 года. Наибольший вклад в формирование ИПЦ внесли непродовольственные товары и услуги. Об этом 21 декабря на заседании сессии регионального законодательного собрания заявил министр конкурентной политики области Николай Владимиров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

zskaluga.ru На заседании

По его словам, в 2017 году на 9% выросли тарифы на услуги пассажирского транспорта, на 6,9% — тарифы на услуги связи, на 9,1% — тарифы на коммунальные услуги (в т.ч. на газоснабжение — на 25,3%, снабжение электроэнергией — на 5%, оплату холодного водоснабжения и водоотведения — на 3,3%, отопление — на 2,2%, оплату горячего водоснабжения — 2,1%). Также на 3,4% увеличились тарифы на услуги связи, на 8,4% выросла стоимость проживания в гостиничных комплексах, на 6% и 4,4% подорожали услуги в сферах образования и медицины.

«В течение 11 месяцев 2017 года среди продовольственных товаров наиболее значительные изменения цен были отмечены на плодоовощную группу, сахар, яйцо куриное, алкогольную продукцию», — подчеркнул Владимиров.

Отметим, ИПЦ в Калужском регионе за 11 месяцев 2017 года оказался выше значений соседних областей на 1,1%.