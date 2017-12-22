Иркутск, 22 декабря, 2017, 14:05 — ИА Регнум. Кому-то праздник, подарки на Новый год, а жителям Тофаларии — историко-культурного региона, расположенного на западе Иркутской области, элементарно есть нечего. Также люди там по нескольку недель не могут похоронить своих усопших. Невозможность освидетельствования причины смерти, по словам депутата Госдумы Николая Николаева, связана ухудшением авиасообщения с этой удалённой местностью.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Кладбище, где хоронят безродных

В интервью ИА «Иркутск онлайн» он рассказал совершенно дикие истории (митрополит Агафангел (Русская православная церковь) говорит про такое: «позор живым»).

"Полмесяца из Верхней Гутары не могли вывезти в Нижнеудинск тела двух умерших: область не дает дотацию на перевозку тел, а у семей нет таких денег. Перевезти труп в Нижнеудинск, на освидетельствование, и обратно, для захоронения, обходится в 30 тысяч рублей. При средней зарплате в 10 тысяч — это неподъемно для семей. Только вчера одного разрешили похоронить, без освидетельствования в Нижнеудинске. У него было тяжелое заболевание, что и записали в причину смерти. Человек умер 5 декабря, похоронили 20-го. Второй погиб в этих же числах на охоте, тело до сих пор в тайге», — отмечает Николай Николаев.

По мнению депутата, проблема связана с управленческими ошибками правительства региона. С мая 2016 года власти исключили перевозку тел из перечня льготируемых услуг. Также правительство установило норму компенсации расходов по перевозке грузов из расчета не более 0,5 тонны для каждого пассажирского рейса. В случае, если рейс полностью заполнен пассажирами, груз на борт не берут.

Именно этим, по мнению депутата, объясняется то, что жителям Тофаларии в 2017 году доставили продуктов первой необходимости в два раза меньше, чем предполагает социальная норма.

«В Верхней Гутаре сейчас, накануне Нового года, пустые прилавки. В магазинах нет даже сахара. Из круп: 50 килограммов манки, 350 килограммов перловки, немного риса и макаронных изделий. На поселок, в котором проживают 400 человек! Фрукты, овощи — этого нет вообще. Какой там праздник, сладкие подарки детям на новый год? Людям есть нечего», — информирует Николай Николаев.

По поводу всего сказанного он в который раз направил обращения на имя губернатора Иркутской области Сергея Левченко и председателя регионального правительства Руслана Болотова.

Между тем, в правительстве Иркутской области отмечают, что и на 2018 год в бюджете области на Тофаларию предусмотрены такие же суммы, что в 2017 году: 48 миллионов рублей на авиасообщение и шесть миллионов — на доставку грузов автотранспортом по зимнику. Количество рейсов будет прежним — 160.

Напомним, Тофала́рия это историко-культурный регион в центральной части Восточного Саяна на западе Иркутской области на территории Нижнеудинского района (Площадь — 21,4 тыс. км²). Населён он малочисленным народом — тофаларами (тофы). По данным переписи 2010 года, их в Тофаларии насчитывалось 762 человека.

Кстати, из-за отсутствия продовольствия бедствуют также жители самого большого — Катангского — района Иркутской области. По данным местных СМИ, во всех магазинах отсутствуют мясные и рыбные консервы, мука, сахар, соль, крупы, макаронные изделия, растительное и сливочное масло, овощи-фрукты, молочные изделия. К примеру, коллеги из газеты «Правда Севера» пишут, что когда коммерсанты завозят продукты питания партиями на самолёте, люди занимают очередь в магазины, стоят по несколько часов на морозе, даже случаются драки.

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Между тем, к усопшим с пренебрежением относятся не только в отдалённых районах Иркутской области. Как уже сообщало ИА REGNUM, проведённая недавно прокурорская проверка выявила в регионе более 1 тысячи нарушений законодательства о погребении и похоронном деле.

Выяснилось, что не только коммерсанты, но и чиновники не гнушались заработать на усопших. Да и сами места погребений по документам являлись не кладбищами, а безхозными землями.