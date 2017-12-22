Ярославль, 22 декабря, 2017, 16:19 — ИА Регнум. Заметным явлением в Ярославской области в 2017 году стала активизация общественной жизни, что отчасти компенсировало консервацию жизни политической. Общественникам зачастую удавалось то, что не могли политики: влиять на реальные решения исполнительной власти, и инструментом этого влияния практически всегда становились социальные сети.

Ольга Мазанова Народный сход в Тверицах

Чаще всего поводом людей для объединения становилась какая-либо негативная новость. Одним из первых действий общественников стал протест против планов поменять чугунные решетки в Ярославле на стальные. Негативная волна в социальных сетях привела к тому, что мэрия города провела встречу с градозащитниками и экспертами, где было принято решение не менять, а ремонтировать чугунные ограждения. Градозащитники не объединены никакими формальными организациями, но стали в Ярославле реальной силой, укрепив свои позиции в 2017 году.

Другим негативным поводом, объединившим людей, стало закрытие из-за аварийного состояния детской клинической больницы №1. Горожане заподозрили, что проблемы со зданием являются лишь прикрытием грядущей приватизации. Петиции в интернете и не стихающее обсуждение темы в соцсетях, скорее всего, повлияло на решение власти ремонтировать больницу. Впрочем, одно лишь это решение не удовлетворило родителей детей, больных муковисцидозом, которые выступают с настойчивыми требованиями обеспечить условия лечения этой особенной группы пациентов.

Правда, власти всех уровней пока, похоже, плохо понимают, как взаимодействовать с «неформальными» общественниками и сама плодит скандалы вокруг инициатив снизу. Жители Ярославля решили помочь «ветерану из землянки» Валентину Махалину. Люди собрали деньги на строительство нового дома для 91-летнего пенсионера, но как только строительство началось, к дедушке нагрянула полиция и чиновники. Люди обратились в СМИ, и скандал вышел на федеральный уровень. Потушить его удалось лишь обещанием власти всеми силами содействовать строительству. Правда, вскоре ветеран умер — не исключено, что из-за переживаний в связи со всей этой историей.

Заявили о себе и многодетные семьи, чей земельный вопрос решался в области и городе со скрипом. После одной из встреч с мэром города Владимиром Слепцовым зампредседателя организации обвинила градоначальника в хамстве, и опять пришлось решать вопрос в экстренном порядке. А история с переводом детских садов областного центра на «единое меню» и аутсорсинг, также возмутившая родителей, привела к масштабной проверке ФАС.

Общественность активизировалась не только в Ярославле, но и малых городах: переславцы на публичных слушаниях пытались заблокировать застройку в районе Плещеева озера, а ростовцы сопротивлялись добыче полезных ископаемых у горы Святой Марии. В Тутаеве активное движение против переименования города носило скорее политическую окраску — во главе движения встали коммунисты, но результаты опроса 10 сентября (65% против переименования) явно выходят за рамки исключительно партийных действий.

В областном центре жители Заволжского района смогли добиться начала строительства участка Красноборской улицы к поселку Маяковского и снижения этажности застройки микрорайона в Тверицах. Активная позиция защитников памятников культуры повлияла на отрицательное решение министерства культуры об установке мачт подсветки у храма Ильи Пророка.

Для влияния на власть, многие решения которой не нравятся людям, ярославцы объединяются в интернет-сообществах. Наиболее заметными в 2017 году стали группы в Facebook «Дороги Ярославля», которую отметило даже министерство транспорта России, и «Неравнодушный Ярославль». Именно там поднимались многие горячие темы, которые впоследствии подхватывали СМИ, и на которые в той или иной степени вынуждены были реагировать власти.

А вот попытка активистов общественных групп перенести свою деятельность в легальную политическую плоскость потерпела фиаско. Несколько ярких общественников участвовали в выборах депутатов муниципалитета Ярославля. Но стать кандидатами от «Единой России» никому из них не удалось (в праймериз участвовала только одна Елена Богданова), а выдвижение от системной оппозиции не принесло желаемого результата: все общественники выборы проиграли, причем с разгромным счетом. Что, конечно, говорит не об отсутствии поддержки избирателей, а об умении «Единой России» выигрывать выборы.

Все это, однако, не охладило людей, которые продолжают писать жалобы в различные инстанции, поднимать СМИ, собирать сходы и ходить на публичные слушания. Люди объединяются вокруг конкретных проблем и представляют классические группы влияния, которые используют партии, институты власти, СМИ именно для достижения какой-либо цели. Ни одной партии пока не удалось «приватизировать» эту активность, этой независимостью общественники и привлекательны. Можно прогнозировать, что и в 2018 году активные горожане будут будоражить власть и не давать впадать ей в спячку.