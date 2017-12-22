Севастополь, 22 декабря, 2017, 13:26 — ИА Регнум. Власти Севастополя опять не смогли договориться и принять первый в истории трёхлетний бюджет города. Для достижения кворума не хватило одного голоса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Константин Коровин. Севастопольский базар. 1915

«Я в затруднении, это важнейший закон, и так безответственно подошли к голосованию», — прокомментировала ситуацию спикер местного парламента Екатерина Алтабаева.

По её словам, согласно отклонённому проекту закона о трёхлетнем бюджете, в 2018 году доходы должны составить 35,7 млрд рублей, расходы — 39,5 млрд, дефицит — 3,8 млрд.

По информации депутата Вячеслава Аксёнова, накануне в комиссию поступило 17 поправок.

Ранее ожидалось, что против проекта закона будут выступать депутаты из так называемой группы Алексея Чалого, который появился на заседании Заксобрания впервые с августа. Его сторонники озвучили свои поправки, которые касались в основном возвращения прежних объёмов финансирования, отменённые ранее губернатором Дмитрием Овсянниковым. Однако категорически против такой корректировки выступили депутаты, которые поддерживают первого вице-губернатора города Илью Пономарёва.

В итоге, несмотря на предложения Екатерины Алатабаевой проголосовать за принятие проекта, чтобы иметь возможность рассматривать каждую поправку отдельно, как и предлагали ранее представители внутриполитического блока правительства, бюджет так и не приняли.

Теперь, в соответствии с регламентом Заксобрания Севастополя, в следующий раз его можно внести на рассмотрение только через два месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря законопроект о бюджете поступил на рассмотрение в Заксобрание города. После этого глава депутатской комиссии Вячеслав Аксёнов заявил, что проект бюджета на следующий год не обоснован на 8 млрд рублей, что составляет 21% всех расходов. Помимо этого, острую дискуссию вызвало сокращение финансирования депутатского корпуса на 33 миллиона в пользу правительства.

18 декабря губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников выразил уверенность в том, что, несмотря на все противоречия, Законодательное собрание примет закон о бюджете на 2018—2020 годы в декабре. Параллельно с этим губернатор обвинил главу депутатского корпуса в невыполнении ранее достигнутых устных договорённостей, которое превращает «заседание парламента в фарс». Спикер Заксобрания Екатерина Алтабаева сказала в ответ, что, идя навстречу губернатору, она берёт на себя ответственность за «нарушение закона».

Позже, несмотря на замечания прокуратуры и юристов о нарушениях, законодательное собрание Севастополя утвердило 13 декабря во втором чтении законопроект о внесении изменений в бюджет 2017 года.

«Одно и то же нарушение было зафиксировано трижды: юридическим управлением аппарата Законодательного собрания, Контрольно-счётной палатой и прокуратурой. Консолидированная сумма — более 51 млн рублей — переводится в некий общий фонд, распоряжаться которым сможет единолично глава исполнительной власти», — отмечал депутат Вячеслав Горелов, настаивая на том, что имена депутатов, которые будут санкционировать нарушение закона и коррупциогенные факторы, должны быть известны администрации президента и прокуратуре.

Также отметим, что прокуратура Севастополя опротестовала скандальный закон о внесении изменений в бюджет 2017 год по поводу перераспределения фонда оплаты труда между органами исполнительной власти города.

«Субъекты Российской Федерации не наделены полномочиями изменять порядок формирования и распределения фонда оплаты труда. Таким образом, предусмотренное опротестованным законом изъятие экономии фондов оплаты труда и формирование за счет этих средств единого премиального фонда прямо противоречит федеральному законодательству», — заявил на пленарном заседании Заксобрания помощник прокурора города Сергей Неудахин.