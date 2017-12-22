Барселона, Испания, 22 декабря, 2017, 13:23 — ИА Регнум. Большинство мест в парламенте Каталонии заняли представители партий, выступающих за отделение автономной области от Испании, передает 22 декабря Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Каталония

После подсчета 99% голосов выступающие за независимость Каталонии получили в местном парламенте 70 мест из 135.

Партия-сторонник единой Испании «Граждане» сумела пройти в парламент, получив поддержку в 1 млн голосов. Ей досталось 37 кресел в будущем парламенте. Она смогла улучшить результат на 12 мандатов по сравнению с 2015 годом.

34 депутатских мандата получила партия «Вместе за Каталонию», первым номером которой на выборах стал бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон.

32 места в парламенте получили «Левые республиканцы Каталонии». В настоящее время лидер партии — бывший заместитель главы Каталонии Ориол Жункерас — содержится под арестом после организации референдума о независимости.

Еще четыре мандата получили члены партии «Кандидатура народного единства».

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В настоящее время сторонники независимости Каталонии уже начали праздновать победу.

Выборы в парламент Каталонии были проведены после применения Мадридом 155 статьи конституции Испании, которая позволила отстранить от власти руководство автономии и распустить ее парламент.