Ереван, 22 декабря, 2017, 13:13 — ИА Регнум. Статус Иерусалима является важнейшим вопросом международной повестки и может быть решен путем переговоров, заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян, комментируя позицию Армении, которая проголосовала за резолюцию, осуждающую признание Иерусалима столицей Израиля.

mfa.am Флаг Армении на здании МИД

«Статус Иерусалима является важнейшим вопросом международной повестки и может быть решен путем переговоров в контексте приемлемого для сторон урегулирования палестино-израильского конфликта. Это может открыть путь для установления длительного мира и безопасности», — сказал Балаян, дословно повторив слова министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна, сказанные 7 декабря.

Он напомнил, что в Иерусалиме представлено также насчитывающее многие века армянское историко-культурное наследие.

«Армянская Апостольская церковь выступает одной из церквей — правообладателей Святых мест. Естественно, мы внимательно следим за всеми развитиями вокруг Иерусалима. Учитывая высказанные в последнее время позиции касательно Иерусалима, констатируем, что они не предопределяют окончательный статус, который должен быть установлен путем переговоров», — пояснил Балаян.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Генеральная Ассамблея ООН 21 декабря подавляющим большинством голосов приняла резолюцию, которая не признает юридическую силу любого решения, направленного на изменение статуса Иерусалима.

Документ признает недействительным решение США о признании Иерусалима столицей Израиля и требует его отмены.

В ходе голосования резолюцию поддержали 128 стран, 35 воздержались и 9 проголосовали против, в том числе США и Израиль.

Документ также требует, чтобы страны не признавали действия и меры, которые расходятся с решением резолюции.

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