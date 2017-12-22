Москва, 22 декабря, 2017, 12:58 — ИА Регнум. 21 декабря организатор III новогоднего фестиваля «Ледовая Москва. В кругу семьи» Александр Ковтунец пригласил на площадку целую компанию своих друзей — звёзд российского театра, кино и футбола. Вместе они с большим азартом взялись за бензопилы и стамески, чтобы воплотить в жизнь изо льда придуманный образ.

Пресс-центр фестиваля «Ледовая Москва. В кругу семьи» Фёдор Добронравов победил в конкурсе ледовых скульптур

Андрей Мерзликин с женой Анной и детьми одними из первых приступили к работе. Фёдор Добронравов со свойственной ему сосредоточенностью работал над своей скульптурой собаки, а Иван Охлобыстин изобразил большой крест и отдельно две библии, с которыми очень понравилось фотографироваться детям. Одна из самых утончённых фигур получилась у Владимира Вдовиченкова — ледовый ангел, его супруга Елена Лядова также собственноручно работала над своей задумкой — аленьким цветочком — и до последнего момента дорабатывала мельчайшие детали лепестков. Владимир Сычёв и Михаил Башкатов подошли к работе с юмором, вырезав матрёшку и эскимо на палочке. Георгий Дронов с сыном Федей трудились над ледяной новогодней ёлочкой, а футболист Дмитрий Булыкин неожиданно для всех вырезал прекрасного лебедя.

Выбирали победителей представители средств массовой информации путём голосования. Первое место получила скульптура собаки Фёдора Добронравова, почётное второе место завоевал прекрасный аленький цветочек Елены Лядовой, а третье место разделили между собой Владимир Вдовиченков и Георгий Дронов. Организаторы фестиваля назначили специальный приз за скульптуры Владимира Сычёва, Андрея Мерзликина и Ивана Охлобыстина, которые очень старались победить.

Пресс-центр фестиваля «Ледовая Москва. В кругу семьи» Фёдор Добронравов победил в конкурсе ледовых скульптур

«Такой весёлой, творческой, погружающей в наступающие новогодние праздники атмосферы ещё не было на площадке, — отметил Александр Ковтунец. — Это заряд энергии для всего большого коллектива «Ледовой Москвы». Все скульптуры, изготовленные актёрами, будут сохранены и гости фестиваля смогут увидеть своих кумиров через призму их ледовых творений».

Как сообщает пресс-центр фестиваля, работа на площадке кипит, идёт полным ходом подготовка к приближающемуся открытию фестиваля, которое состоится 29 декабря в 18:00. Гостей «Ледовой Москвы» ждет целый ледовый город из скульптур, посвященных 32 странам мира, их традициям и культуре, сверкание настоящего природного льда, энергия и яркие эмоции.

Время работы: с 12:00 до 22:00.

Дни работы: с 29 декабря по 8 января.

Место проведения: Входная площадь Парка Победы.

Сайт проекта:www.icemoscow.info