Чита, 22 декабря, 2017, 13:11 — ИА Регнум. Граждане Китая, активно осваивающие лесные угодья через фирмы, оформленные на жителей Забайкалья, хотели бы теперь и по местным дорогам с большим комфортом передвигаться. Ради этого они готовы профинансировать реконструкцию грузового направления международного автомобильного пункта пропуска в Забайкальске. Как следует из сообщения ИА «Чита.ру», на этот шаг местные чиновники решились после того, как Минтранс России отказал в финансировании. Там заявили, что лимиты федеральной программы по улучшению объектов государственной границы на 2012—2021 годы будут ежегодно сокращаться на 35%, и сейчас поставлена задача завершить уже одобренные проекты.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Китайская лесопилка

По данным министерства внешнеэкономических связей Забайкальского края, обсуждение возможного сотрудничества обсуждалось с Народным правительством города Манчьжурия на рабочей группе по российско-китайским пунктам пропуска в Пекине. Именно там представители китайской стороны предложили финансирование проекта.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Могочинский район Забайкалья

Так как напрямую использовать иностранные инвестиции для подобных проектов запрещает законодательство России, местные чиновники уже выбрали организацию, которая примет из Китая средства и выступит заказчиком, а также определили участок, на котором будет расширено грузовое направление. Средства на предстоящую реконструкцию дороги решено аккумулировать в Фонде развития Забайкальского края.

Общественность Забайкалья, судя по комментариям к новости, данную инициативу восприняла настороженно.

«У кого дороги, у того рычаги давления на экономику. Как пример — Средняя Азия: они разрешили строить дороги китайцам, и те захватили рынок и экономику. И у нас к этому всё идет», — привел довод Анатолий Жеронкин.

Между тем ИА REGNUM уже неоднократно писало о том, что масштабы вырубок леса в Сибири поражает своим размахом. Лесорубы обходят любые запреты.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Забайкальский край, Могочинский район. Лесные богатства Сибири уничтожают граждане КНР

«Раз запрещено увозить лес в виде кругляка, китайские бизнесмены нашли выход: они начали строить временные пилорамы. Поставят жерди, натянут на них пленку, поставят печку-буржуйку, установят пилораму, тут же валят лес, распиливают его на изделия и вывозят», — пояснил организатор протестов в Прибайкалье Станислав Захаров.

Очевидно, что своим же неосмотрительным решением власти Забайкалья могут еще более усугубить ситуацию.