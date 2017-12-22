Москва, 22 декабря, 2017, 12:53 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал опубликованную Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) информацию о якобы купленной им квартире в столице Франции, сообщает 22 декабря РИА Новости.

Aviabilet.ru Париж

Песков назвал данные о якобы приобретенной им за 125 млн рублей квартире в Париже, озвученные организацией Алексея Навального, клеветой.

Напомним, на начало поисков жилья в Париже бывшей жены Дмитрия Пескова ФБК сподвиг пост в ее Instagram от декабря 2016 года.

Подпись под фото экс-супруги Пескова в роскошном жилище гласила: «К Новому году — в новый дом!».