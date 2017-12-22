Москва, 22 декабря, 2017, 12:41 — ИА Регнум. Центризбирком (ЦИК) России зарегистрировал первого кандидата на пост президента страны для участия в выборах 2018 года. Им стал лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

ЦИК приняла решение о регистрации представителей партии ЛДПР, а также выдала разрешение на открытие специального избирательного счёта в Сбербанке самому Жириновскому.

«Разрешить кандидату на должность президента Российской Федерации Владимиру Вольфовичу Жириновскому открыть специальный избирательный счёт для формирования избирательного фонда в дополнительном офисе ПАО Сбербанк по адресу: Москва, Оружейный переулок, д.41», — цитирует сообщение ЦИК РИА Новости.

Сообщается также, что в настоящее время Владимир Жириновский имеет право начать формирование своего избирательного штаба.

Напомним, 21 декабря лидер ЛДПР сдал в ЦИК документы, необходимые для своего выдвижения кандидатом в президенты России.

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Отметим, что Владимир Жириновский стал первым из претендентов на этот пост, кто подал документы в комиссию.