Калуга, 22 декабря, 2017, 12:40 — ИА Регнум. Благодаря использованию методов бережливого производства обнинское научно-исследовательское предприятие «Технология» им. А. Г. Ромашкина увеличило эффективность производства на 23%, сообщает 22 декабря пресс-служба Союза машиностроителей России.

Винсент Ван Гог. Вид на фабрики. 1887

В 2017 году проект ОНПП «Технология» по повышению производительности участка механической обработки керамических изделий вошел в пятерку лучших соревновательной программы всероссийского конкурса лидеров производительности труда на кубок им. А К. Гастева.

«За три года эффективность производства на участке механической обработки керамических изделий выросла на 23% именно благодаря широкому использованию методов и инструментов бережливого производства», — заявил начальник бюро оборудования и автоматизации цеха керамического производства Алексей Грошев.

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Отмечается, что предприятие с 2012 года активно совершенствует производственные процессы для улучшения качества выполняемых работ и рационального использования энергетических, материальных и трудовых ресурсов.

«Наукоемкое производство в наши дни может добиваться успехов в том числе и за счет внедрения методов бережливого производства», — отметил директор «Технологии» Андрей Силкин.

По его словам, рост экономической эффективности и повышение качества — один из самых важных результатов этой деятельности.

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