Чебоксары, 22 декабря, 2017, 12:27 — ИА Регнум. В Чувашии индекс предпринимательской уверенности в строительстве отрицательный, а загрузка производственных мощностей строительных организаций составляет только половину. Темпы жилищного строительства продолжают падать. Об этом свидетельствуют данные Чувашстата по итогам 11 месяцев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

ИА REGNUM Чебоксары

По данным обследования деловой активности строительных организаций, проведенного по состоянию на 10 ноября 2017 года, индекс предпринимательской уверенности в строительстве в IV квартале 2017 года составил (-27%).

«Руководители 73% строительных организаций в отчетном квартале оценили экономическую ситуацию в строительстве как «нормальную», 18% — как «ниже нормального уровня» и 9% — как «выше нормального уровня», — говорят в Чувашстате.

По данным ведомства, средний уровень загрузки производственных мощностей строительных организаций в IV квартале 2017 года составил 56%.

Chuvash.gks.ru Данные статистики

«Основными факторами, сдерживающими деятельность строительных организаций, являлись: недостаток финансирования и заказов на работы (по 44%), неплатежеспособность заказчиков (40%), высокий уровень налогов (29%), конкуренция со стороны других строительных фирм (27%), высокий процент коммерческого кредита (16%), высокая стоимость материалов, конструкций, изделий (14%)», — приводят результаты опроса в Чувашстате.

Согласно данным статистики, объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в ноябре 2017 года составил 3071,4 млн рублей, или 98,2% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе-ноябре 2017 года — 27 009 млн рублей, или 84%.

В соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой на 2017 год, утвержденной Минэкономразвития России, на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение восьми объектов Чувашии за январь-ноябрь 2017 года выделено 1172,4 млн рублей, в том числе из федерального бюджета — 1135,6 млн рублей (96,9%).

«Из общего количества объектов по двум объектам намечено провести только проектные и изыскательские работы. На 1 декабря на пяти объектах техническая готовность составляла от 51% до 99,9%», — говорят в Чувашстате.

Жилищное строительство в Чувашии продолжает падать. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе-ноябре 2017 года в республике построено 7888 квартир. Общая площадь введенного жилья составила 458,9 тыс. кв. метров, или 97,7% к январю-ноябрю 2016 года.

Напомним, Чувашия вошла в число аутсайдеров по снижению объёмов жилищного строительства. Как ранее сообщало ИА REGNUM, объём жилищного строительства в Поволжье сократился: в январе-сентябре текущего года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом индекс составил 99,2% (в РФ — 93,6%). Рост смогли обеспечить шесть регионов округа. Аутсайдерами стали Кировская область (индекс 82,9%), Башкирия (87,5%) и Чувашия (89,5%).