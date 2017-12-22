Калуга, 22 декабря, 2017, 12:24 — ИА Регнум. Сегодня, 22 декабря, под председательством заместителя председателя Городской думы Калуги Сергея Павлова состоялись публичные слушания по рассмотрению проекта решения думы «О внесении изменений в устав муниципального образования «Город Калуга». В публичных слушаниях приняли участие депутаты Городской думы, специалисты Городской управы, представители территориальных общин, жители города.

Пресс-служба Городской думы Калуги Публичные слушания по рассмотрению проекта решения думы «О внесении изменений в устав муниципального образования «Город Калуга»

Как сообщает пресс-служба Городской думы, изменения в устав Калуги направлены на приведение его в соответствие с действующим федеральным законодательством и отражают вступившие в силу поправки в федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления». Так соглашения о сотрудничестве между муниципальными образованиями теперь вступают в силу только после официального опубликования.

Кроме того дополняются полномочия муниципалитетов в сфере организации спорта инвалидов и лиц, с ограниченными возможностями здоровья.

Также в уставе Калуге будет отражено решение избирательной комиссии Калужской области о ликвидации избирательной комиссии города Калуги и возложения её полномочий на территориальную избирательную комиссию Московского округа.

В уставе города также прописывается процедура отзыва депутата Городской думы, избранного по партийным спискам. В настоящее время в уставе определена только процедура отзыва депутата, избранного по одномандатному округу. Проект был одобрен участниками публичных слушаний и рекомендован к утверждению Городской думой.