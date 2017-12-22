Красноярск, 22 декабря, 2017, 12:14 — ИА Регнум. Сегодня, 22 декабря, около тысячи учеников четвёртых классов, достигших успехов в учёбе, спорте, искусстве, победители конкурсов, научно-практических конференций стали участниками детского новогоднего утренника главы города Красноярска. Решение, кого отправить на праздник, принималось в школе. Как сообщает пресс-служба администрации города, впервые масштабное новогоднее представление состоялось в новом формате — в одном из крупнейших детско-развлекательных центров Красноярска. Для ребят была подготовлена масса сюрпризов: научное шоу, фото-локации, мастер-классы по изготовлению новогодней игрушки, ростовые куклы и катание на аттракционах…

Пресс-служба администрации Красноярска В Красноярске состоялся детский новогодний утренник мэра

«Классно, настроение супер! Мы с друзьями покатались уже на аттракционах, сделали селфи с Халком, трансформером и Шляпником из сказки «Алиса в стране чудес». Такой праздник я точно запомню!» — поделился впечатлениями четвероклассник Саша.

«Здесь так красиво и весело! — считает отличница из 151-й школы Елизавета. — Быть на этом празднике — большая честь, потому что выбрали самых лучших учеников класса. Уже три года я учусь на пятёрки, буду стараться и дальше. Спасибо за такой крутой праздник!».

Новогоднее представление стало для ребят настоящим приключением по спасению Деда Мороза. Благодаря своей вере в чудеса и силу дружбы школьники превратили злого учёного мага в доброго гения. Сказочный герой помог доставить на праздник Деда Мороза. Не обошлось и без хоровода вокруг ёлки, и новогодних песен.

С наступающим 2018 годом ребят поздравил мэр Сергей Ерёмин.

«Пусть уже сегодня начнут происходить чудеса! Повеселитесь от души! Желаю вам весёлых зимних каникул, проведите их вместе с друзьями и своей семьёй на горках, катках, новогодних площадках. И непременно продолжайте добиваться успехов в деле, которое любите!», — заявил он.

Добавим, что в предновогодние дни во всех образовательных учреждениях стартовали праздники для красноярских школьников. Они проходят в «семейном» формате, когда в стенах школы дети, родители и учителя вместе готовятся к утреннику, продумывают детали театрализованных представлений и конкурсов.