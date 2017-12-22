Калуга, 22 декабря, 2017, 12:25 — ИА Регнум. В Калужской области в 2017 пенсионные выплаты получали 315,9 тыс. пенсионеров. 29 тыс. пенсионеров также получали социальную доплату. Об этом 22 декабря корреспонденту ИА REGNUM сообщил управляющий ОПФР по Калужской области Михаил Локтев.

Матиас Стомер. Старуха со свечой (фрагмент). 1640

«Свыше 53 тысяч матерей, родивших второго или последующего ребенка, стали обладательницами сертификатов на получение материнского капитала. Право на социальные льготы имеют 168 тыс. 354 человек», — добавил Михаил Локтев.

По его словам, пенсионные накопления в регионе формируют 68,48 тыс. жителей. Также с региональным отделением ПФ взаимодействуют 65,05 тыс. работодателей и самозанятых граждан.

За перерасчётом пенсии по «нестраховым» периодам в течение 2017 года в обратились почти 50 тыс. человек. В основном это матери, осуществляющие уход за детьми в возрасте до 1,5 лет. Также около 190 млн рублей пенсионных накоплений выплачено правопреемникам.

В 2017 году сотрудниками ОПФР по Калужской области принято 2597 звонков на телефон «горячей линии», осуществлен 91 выезд мобильной клиентской службы, получено 915 письменных обращений. Через портал госуслуг принято более 31 тыс. заявлений на установление пенсии.

Также ОПФР по Калужской области принимает участие в пилотном проекте по созданию Единой Государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). На данном этапе в систему заносят данные о получателях социальных выплат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в России установлен следующий срок официального выхода на пенсию: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Чтобы претендовать на получения страховой пенсии необходимо обладать семилетним стажем уплаты взносов в пенсионную систему.