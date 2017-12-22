Обнинск, Калужская область, 22 декабря, 2017, 12:11 — ИА Регнум. В Обнинске Калужской области сотрудники правоохранительных органов задержали двух жителей Подольска, которые подозреваются в изготовлении, хранении и сбыте фальшивых денежных купюр, сообщает 22 декабря пресс-служба регионального главка МВД РФ.

(сс) jarmoluk Рубли

По данным ведомства, 31-летняя женщина и 34-летний мужчина расплачивались в торговых точках города поддельными купюрами номиналом 5 000 рублей. Полицейские выявили два случая противоправной деятельности.

В арендуемой злоумышленниками квартире было изъято 27 купюр номиналом 5 000 рублей и 21 купюра номиналом 1 000 рублей. Установлено, что купюры изготовлены не производством полиграфических предприятий «Гознака» и имеют явные признаки подделки.

По данному факту было возбуждено уголовное по ч. 1 ст. 186 УК РФ («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»). Фальшивомонетчикам грозит до восьми лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.

В настоящее время подозреваемые находятся под стражей.

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