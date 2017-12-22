Киев, 22 декабря, 2017, 11:50 — ИА Регнум. Украинским властям не следует отказываться от трансляции матчей чемпионата мира — 2018, заявил президент харьковского клуба «Металлист-1925» Сергей Стороженко, сообщает портал «Footboom.com».

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По его словам, 21-й чемпионат мира по футболу, который пройдет в России — событие планетарного масштаба, которого не должны лишаться граждане Украины.

«При всех тех обстоятельствах, которые сложились в наше время, считаю, что украинцы имеют право смотреть чемпионат мира в России», — сказал Стороженко.

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Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет в июне 2018 года. Мировое событие впервые пройдет в России, в связи с чем идет активная подготовка к мероприятию. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Волгограде, Калининграде, Нижнем Новгороде, Самаре и Саранске.

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По словам директора департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит, подготовка к чемпионату мира по футболу в России проходит в нормальном режиме, несмотря на некоторые отставания от графика.