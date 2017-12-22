Лондон, 22 декабря, 2017, 11:47 — ИА Регнум. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон выступит с предостережением России 22 декабря во время своей встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым, что «как раньше» дела с Москвой вестись не будут, пока она не перестанет «дестабилизировать» Европу, сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

С таким заявлением выступили 22 декабря в его администрации, распространившем соответствующий документ.

«Наши отношения с Россией не могут вестись «как раньше», пока Россия продолжает предпринимать попытки дестабилизации европейских государств, в том числе Украины», — указывается в документе. Визит Джонсона проходит на фоне напряженности отношений между Москвой и Лондоном из-за Украины и Сирии, а также обвинений Кремля во вмешательстве в выборы в ЕС и проведении кибератак и кампании по дезинформации.

До этого, 21 декабря, Джонсон заявил журналистам, что Великобритания выступает против большинства предпринятых Москвой шагов — «аннексии» Крыма, но выразил желание продолжать взаимодействие в областях взаимных интересов.