Ярославль, 22 декабря, 2017, 14:00 — ИА Регнум. Главным политическим итогом 2017 года можно считать фактически завершившуюся в регионе смену политической элиты. Через процедуру выборов прошел назначенный Владимиром Путиным исполнять обязанности губернатора Дмитрий Миронов, избавился от приставки и.о. мэр Ярославля Владимир Слепцов, сменились главы нескольких районов, причем в ряде случаев они получили «внешних» управленцев (Переславль-Залесский, Ростов). Везде выборы руководителей исполнительной власти были фактически безальтернативными.

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Команда, пришедшая к власти при предыдущем губернаторе Сергее Ястребове, почти полностью утратила влияние на региональную политику. Некоторым исключением на этом фоне кажется лишь Рыбинск, где свой пост сохраняет избранный мэр Денис Добряков. Наиболее показательной была отставка председателя муниципалитета Ярославля Павла Зарубина в мае, который был демонстративно лишен депутатских полномочий по весьма сомнительному поводу.

Существенно обновилась и сама городская дума на сентябрьских выборах: ни одному оппозиционному депутату не удалось сохранить мандат. Из ключевых персон, связанных с предыдущей командой, смог избраться лишь бывший и.о. мэра и экс-председатель муниципалитета Алексей Малютин, но и тот не занял в гордуме никаких значимых постов. Новым председателем муниципалитета стал лояльный новому мэру Артур Ефремов. Он же заменил Малютина на посту руководителя городского отделения «Единой России». Ротация прошла и среди руководителей федеральных органов власти, вероятно, не без участия губернатора. Сменились главы таких ключевых структур как прокуратура области, облизбирком, УФАС, УФСИН.

В целом смена элит в регионе прошла по довольно жёсткому сценарию, но без шума — без демонстративных посадок и громких уголовных дел, сопротивление отстраняемых от власти местных бизнес‑ и политгруппировок было довольно пассивно. Некоторые представители старой элиты постарались встроиться в новую модель, и это у них получилось, отчасти в связи с кадровым дефицитом у новой власти.

Несколько испортили картину два события. Первое — скандал на праймериз «Единой России» по выборам депутатов муниципалитета Ярославля. Именно тогда противостояние между «бывшими», пытающимися сохранить остатки своего политического статуса, и «новыми» вылилось в публичное пространство. «Единая Россия» опять, как и на выборах мэра Рыбинска в 2016 году, показала свою неспособность договориться «на берегу».

Вторым исключительным событием стала история с КОИБами на сентябрьских выборах. Ряд партий и кандидатов заявили о том, что в Ярославле КОИБы были запрограммированы и потребовали сделать выборочный контрольный пересчет, но получили отказ облизбиркома. Требование оппозиции включить в региональный закон норму об обязательном контрольном пересчете бюллетеней также не нашло поддержки в Ярославской областной думе.

Ситуация с КОИБами особенно примечательна в связи с тем, что по итогам выборов в муниципалитет Ярославля своих мандатов лишились яркие и авторитетные лидеры оппозиционных партий, поддержавшие новую исполнительную власть — Вера Никольская («Патриоты России»), Анатолий Каширин («Справедливая Россия») и Владимир Зубков («Яблоко»). Политическая договороспособность власти поставлена под сомнение.

Необходимо отметить и недавнее жестокое, нетипичное для Ярославля последних лет, убийство Ильи Исаева, брата заместителя председателя областной думы Павла Исаева. Хотя политические версии этой трагедии не выдвинул никто, исключать связь утраты влияния на политику Павла Исаева с демонстративным убийством его брата-бизнесмена нельзя. По крайней мере, пока не будет доказано обратное.

В целом новая региональная элита кажется более монолитной и встроенной в властную вертикаль, чем при губернаторе Сергее Ястребове. Однако это впечатление во многом основано на восприятии элитами статуса Дмитрия Миронова как протеже президента. Очевидно, что новый губернатор и его команда получают существенную поддержку на федеральном уровне, которой не было в предыдущие пять лет. На самом деле новая власть не так едина, как кажется на первый взгляд, её «монолитность» может разрушиться, как только возникнут сомнения в незыблемости статуса губернатора. Примером может служить мэрия Ярославля, где фактически на глазах разваливается команда Владимира Слепцова на фоне слухов о его ближайшей отставке.

Можно выделить три главные, скрытые причины, дестабилизирующие политическую ситуацию изнутри. Во-первых, деятельность регионального правительства порождает недовольство среди представителей бизнеса, причём порой речь идёт не о мелочах. Например, серьёзные споры возникли в областной думе о снижении объёмов поддержки промышленности региона. Во-вторых, избирательная кампания Дмитрия Миронова (и имидж всей региональной власти) была построена на достаточно громких обещаниях. Их исполнение в полном объёме весьма сомнительно, а неисполнение подразумевает наличие виновных внутри выстроенной вертикали. В-третьих, сама суть сложившейся системы власти подразумевает внутреннюю конкуренцию и борьбу за политическое выживание, которые несомненно возрастут в ходе выборов в Ярославскую областную думу в сентябре 2018 года.

Все это является основой для внутриэлитных конфликтов, которые, вероятно, будут заморожены до президентских выборов, а затем рискуют разгореться с новой силой.