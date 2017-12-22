Барселона, Испания, 22 декабря, 2017, 11:39 — ИА Регнум. Политические силы, поддерживающие курс на независимость Каталонии от Испании, получили абсолютное большинство в результате выборов в парламент автономии, прошедших 21 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Сторонник независимости Каталонии

По итогам подсчета 99,89% голосов проголосовавших жителей Каталонии, первое место на этих парламентских выборах получила партия «Граждане», выступающая за единство страны. В её активе 37 мандатов в 135-местном парламенте.

Однако трое её политических противников, чья политическая платформа включает в себя продолжение борьбы за независимость автономии, суммарно по результатам плебисцита имеют абсолютное большинство в новом законодательном органе автономии, перекрывая политический успех партии «Граждане».

Так, партийная коалиция «Вместе за Каталонию», возглавляемая бывшим лидером Каталонии Карлесом Пучдемоном, получила 34 мандата в парламенте, «Левые республиканцы Каталонии» находящегося в заключении по решению испанского суда бывшего заместителя главы Каталонии Ориола Жункераса будет занимать 32 кресла, а партия «Кандидаты за народное единство» имеет в законодательном органе 4 мандата.

Итого суммарно коалиция, выступающая за независимость автономии от Испании, получила абсолютное большинство в новом парламенте Каталонии.

Теперь эти партии имеют возможность самостоятельно утвердить нового главу правительства региона, чья кандидатура будет зависеть лишь от переговоров между политиками.

Напомним, на данных выборах была зарегистрирована рекордная явка избирателей к урнам для голосования — свыше 50% имеющих на то право граждан совершили акт волеизъявления.

Карлес Пучдемон уже выступил с заявлением, в котором отметил, что «пришло время» отмены той статьи конституции Испании, в которой прописано прямое правление регионом из центра.

«Каталонская республика победила 155-ю статью монархии. Результаты выборов говорят о том, что председатель правительства Испании Мариано Рахой проиграл», — отметил Пучдемон.

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