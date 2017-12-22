Москва, 22 декабря, 2017, 11:22 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин во время телефонного разговора обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию на юго-востоке Украины. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

В частности, Меркель спросила Путина о причинах вывода российских офицеров из состава Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон (СЦКК). Глава российского государства объяснил данное решение действиями властей Украины.

«Путин (…) отметил, что украинские власти долгое время путем различных ограничений и провокаций целенаправленно затрудняли условия пребывания наших военных и исполнения ими своих обязанностей, — говорится в сообщении. — На наши неоднократные предложения по урегулированию сложившейся неприемлемой ситуации реакции не последовало».

Президент РФ и канцлер Германии в ходе разговора, который состоялся вечером 21 декабря, также согласились продолжить обсуждение открытых вопросов, решение которых необходимо для возобновления полноценной работы вышеуказанного центра.

Кроме того, Путин и Меркель поддержали объявленное Контактной группой рождественское перемирие и инициативу по взаимному обмену пленными.

Отмечается, что телефонный разговор двух политиков состоялся по инициативе немецкой стороны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия приняла решение об отзыве своих офицеров из СЦКК в связи с регулярными нарушениями украинской стороной порядка работы совместного центра. Вслед за этим Киев также заявил об отзыве из СЦКК своих представителей.

19 декабря группа офицеров РФ из совместного центра в полном составе пересекла российско-украинскую границу в пункте пропуска «Нехотеевка» и вернулась в РФ.

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