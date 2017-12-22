Ростов, Ярославская область, 22 декабря, 2017, 11:16 — ИА Регнум. В Семибратово Ростовского района Ярославской области открылся Дом культуры. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Дом культуры

Жители села собрали инициативную группу и проголосовали за включение этого объекта в программу «Решаем вместе». Благодаря этому клуб открылся после 18 лет простоя.

Кроме этого, жители села проголосовали за включение Семибратовского сельского дома культуры в программу «Местный Дом культуры».

«Мы уже многие годы вкладываем средства в ремонт сельских домов культуры. «Единая Россия» поддержала эту инициативу и на федеральном уровне стартовал очень важный проект — «Местный Дом культуры». Нашему региону выделили деньги, было подано более 15 заявок, но только те Дома культуры, где жители были более активны получили финансирование», — сказала директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева.

Благодаря этой программе в ДК откроют музыкальную школу и кружки для детей, проведут ремонт библиотеки, зрительного зала и сцены, кабинетов кружковой работы.

Региональный координатор партийного проекта «Местный дом культуры» Ольга Хитрова рассказала, что софинансирование на реализацию проекта в 2018 году уже заложено в областной бюджет.

В ближайшие выходные в ДК пройдут новогодние концерты.