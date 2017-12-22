Кемерово, 22 декабря, 2017, 11:13 — ИА Регнум. «Аттракцион невиданной щедрости» устроили сотрудники компании «БЭЛ и К», получив в аренду участок парка имени Веры Волошиной в Кемерове. Соорудив 6-метровую снежную горку, предприниматели решили заработать на излюбленной зимней забаве детворы. За абонемент на день придётся заплатить 300 рублей, за разовый съезд — 25 рублей.

Youtube.com Фрагмент видео: кузбасский пенсионер Леонид Кузьмин шестой год подряд у себя во дворе строит ледяные трассы для ребят

Как рассказала «Газете Кемерова» мать шестилетней девочки Анастасия Карманова, «дети плачут, потому что денег у них нет»:

«Рядом с парком Веры Волошиной — школы, детсады, детдом. Скоро каникулы, что делать детям? Поехать в центр города возможность есть далеко не у всех».

В мэрии города на этот счёт пояснили, что «БЭЛ и К», по условиям договора, вправе размещать на территории платные аттракционы. Там же отметили, что помимо платной горки с четырьмя спусками (она построена по проекту согласно ГОСТу), там же имеются две маленькие горки, предназначенные для бесплатного катания. В самой компании заявили, что по мере выпадения снега будут построены дополнительные аттракционы.

Http://gazeta.a42.ru Фрагмент страницы сайта «Газета Кемерова», где написали об арендаторе участка в парке имени Веры Волошиной и платной горке для детей

Заметим, что это не единственная история с платными горками в Кузбассе. Ранее ВашГород.ру писал, что жители Анжеро-Судженска тоже возмущены платной горкой в Центральном парке. Причём, там тоже есть бесплатная горка (сооружена местными властями). Однако, по мнению родителей, кататься на ней просто опасно.

«Горка, сделанная муниципальными властями в этом году, небезопасна для детей, сделана некачественно, кататься на ней просто невозможно. Эта горка, как отмашка администрации от жителей города, являющихся налогоплательщиками и имеющими право на качественный бесплатный отдых в общественных местах», — жалуются горожане.

Недовольные уже начали сбор подписей под обращением.

«Мы, жители города Анжеро-Судженска, считаем недопустимым организацию платной горки в центральном парке города, так как данный объект является муниципальным, находящимся в центре города, где установлена новогодняя ёлка, где состоится празднование нового года для всех жителей города!» — сказано в обращении.

Зато в посёлке Инской, наоборот, все довольны: здесь пенсионер Леонид Кузьмин шестой год подряд строит ледяные трассы для ребят у себя во дворе. И кататься на них можно сколько угодно и совершенно бесплатно. Вместе со своей женой мужчина украшает двор иллюминацией и устанавливает новогоднюю ёлку. Ворота всегда открыты для ребят.

«Пока я живой, пока есть здоровье — буду делать», — признаётся пенсионер. Кстати, недавно его заботу отметил губернатор Кемеровской области Аман Тулеев: Леонида Кузьмина наградили медалью «За веру и добро».

И всё-же кемеровских бизнесменов, в сравнении с калининградскими, засыпавшими песком бесплатную горку, можно считать гуманистами.