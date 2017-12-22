Москва, 22 декабря, 2017, 10:26 — ИА Регнум. Большинство черный икры, которая поступает в продажу, наносит вред здоровью граждан РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря, об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Miroslavik Черная икра

«Сейчас у нас широко распространяется по стране китайская черная икра, 45 тонн. Это почти 70% нелегальной продажи. И она не только в Китае производится, но еще и фасуется в наши баночки, как будто произведено в России. Это двойной обман», — заявил Жириновский.

При этом, по его словам, цена на такую икру неадекватно занижена — почти в 100 раз. Так, например, килограмм такой икры стоит 500 рублей, притом что обычно цена килограмма качественной продукции достигает 45 тыс. рублей.

«Такая икра в пищу не годится, ибо рыб в искусственных водоемах кормят животной пищей, добавляют антибиотик, это вред организму», — отметил Жириновский, подчеркнув, что эта икра «отравленная».

Парламентарий возмущен тем, что такая продукция поступает на российский рынок.

«Они выбрасывают на наш черный рынок, среди частных торговых мест, ибо крупные торговые сети не возьмут такой негодный товар», — считает Жириновский.

Однако малограмотные граждане РФ могут в преддверии новогодних праздников приобрести большое количество такой икры, что навредит их здоровью, указал депутат Госдумы.