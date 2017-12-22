Ярославль, 22 декабря, 2017, 10:17 — ИА Регнум. Пост координатора ярославского отделения ЛДПР покинул Андрей Потапов, поскольку он отработал максимальные 2 срока в этой должности. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Андрей Потапов уступил свое место главе Заволжского районного отделения ЛДПР 36-летнему Евгению Смирнову.

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«Согласно уставу партии, быть координатором областного отделения можно не больше двух сроков. Сейчас один срок — два года, раньше был три. Я возглавлял областное отделение 5 лет. Так что я оставил свой пост, но теперь у меня появится больше времени на работу депутатом областной думы и я буду активно трудиться в выборном штабе Владимира Жириновского», — сказал корреспонденту ИА REGNUM экс-председатель регионального отделения партии ЛДПР Андрей Потапов.

28-летний Андрей Потапов возглавлял региональное отделение ЛДПР с 2012 года, а в рядах партии работает 10 лет.