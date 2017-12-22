Ярославль, 22 декабря, 2017, 10:11 — ИА Регнум. В Ярославле 21 декабря на центральной Советской площади открылась новогодняя ярмарка и каток. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Дмитрий Миронов и Владимир Слепцов на открытии ярмарки 2017 года

На ярмарке продают сувениры, продукты и согревающие напитки. Бесплатный каток открыт для всех желающих, также на площади работают аттракционы и «Резиденция Деда Мороза».

Расходы на организацию праздничной площадки понесли бюджет города и, как сообщает сайт мэрии, благотворительный фонд «Центр Социальных Инициатив Ярославской области», учрежденный известным российским бизнесменом Игорем Чайкой.

Ярмарка проходит во второй раз. Ее открыл губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. На торжествах присутствовал и мэр Ярославля Владимир Слепцов. Наблюдатели отмечают, что год назад на официальных фотографиях с открытия праздника, размещенных на порталах областного правительства и мэрии, губернатор и мэр были вместе:

Yarregion.ru Дмитрий Миронов и Владимир Слепцов на открытии ярмарки 2016 года

В этом году из официальных фотоотчетов сайтов областной и городской власти мэр почти исчез, он фрагментарно виден лишь на одном фото:

Yarregion.ru Дмитрий Миронов и Владимир Слепцов на открытии ярмарки 2017 года

Хотя, быть может, это всего лишь недоработка пресс-служб.