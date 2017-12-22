Набережные Челны, Татарстан, 22 декабря, 2017, 09:09 — ИА Регнум. Антимонопольное ведомство Татарии 16 января 2018 года рассмотрит дело о тендере, в результате которого начальная цена за семь минут прохождения аукциона упала на 60,4%, а к концу торгов контракт подешевел с начальных 48,624 млн рублей до 240 тыс. рублей — на 99,5%. Победитель торгов запросил за услуги в восемь раз меньше, чем потратит на саженцы в рамках исполнения данного контракта. УФАС по РТ привлекло МКУ «Исполнительный комитет города Набережные Челны» в качестве ответчика и оценит действия всех участников на предмет сговора, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Аукцион

В декабре 2017 года УФАС по РТ рассмотрело жалобу ООО «Маркусавтоконсор» на действие заказчика тендера МКУ «Исполнительный комитет города Набережные Челны». Речь шла об аукционе, в рамках которого выбирался исполнитель на содержание зелёных насаждений, фонтанов и городских объектов благоустройства. Начальная цена лота составляла 48 624 102,32 рубля, которые должны были выплатить из бюджета города.

Тендер прошёл 10 мая 2017 года, заявки на него были поданы от пяти компаний. В борьбе между ООО «Новатор» и ООО «Торговый дом Меридиан» за первые семь минут начальная цена была сбита на 60,4% — до 19 449 640,96 рубля.

«Данная схема участия в электронных аукционах широко известна и направлена на ограничение конкуренции и устранение добросовестных участников. При рассмотрении вторых частей заявок вышеуказанные заявки отклонены (отсутствие декларации о соответствии участника аукциона требованиям, установленным пунктами 3—9 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе)», — отмечается в определении о назначении дела №06−221/2017 о нарушении антимонопольного законодательства к рассмотрению и уточняется, что ранее эти же участники и сам заявитель «уже использовали такую же схему» по другому аукциону.

Отметим, на том тендере, прошедшем в апреле 2017 года, заказчиком выступало МУП Набережных Челнов «Предприятие автомобильных дорог». Начальная цена была свыше 18,163 млн рублей, лот — поставка камня и плит для дорожных работ.

Возвращаясь к аукциону, разобрать который УФАС по РТ планирует в январе, следует уточнить, что победителем было признано ОАО «Горзеленхоз», которое оказалось готово выполнить работы за 240 тыс. рублей. Контракт с ОАО был подписан 21 июня 2017 года.

«Закупка вследствие признания несостоявшимся электронного аукциона в соответствии с частями 1—3.1 статьи 71 Федерального закона решения об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)», — отмечается на странице аукциона.

По условиям контракта, работы победитель аукциона должен был проводить с момента его заключения до 31 декабря 2017 года. Среди задач — омолаживание деревьев, их санитарная обрезка, стрижка газонов и очистка от мусора, полив, посадка саженцев общим количеством 2550 единиц. При этом стоимость саженцев в документации составила 1 930 119,5 рубля, что в восемь раз больше той суммы, до которой победитель снизил стоимость своих услуг. Выходит, работают себе в убыток, или не зря антимонопольное ведомство заинтересовалось этим тендером?

Примечательно, что в своей жалобе в УФАС по РТ один из участников майского тендера заявляет о нарушении его прав, «поскольку между заказчиком и ОАО «Горзеленхоз» имеются признаки конфликта интересов, что нарушает пункт 9 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе».

По данным ЕГРЮЛ, ОАО «Горзеленхоз» создано путём реорганизации другого юрлица 28 февраля 2006 года. Единственным учредителем в выписке указано министерство земельных и имущественных отношений РТ.