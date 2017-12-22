Сеул, 22 декабря, 2017, 08:17 — ИА Регнум. Южная Корея готова к открытым переговорам с КНДР без каких-либо предварительных условий, заявил министр по делам объединения Южной Кореи Чо Мен Гюн, сообщает агентство Yonhap.

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«Мы прилагаем усилия для восстановления отношений с Севером и для налаживания связей с тем, чтобы решить ядерную проблему Северной Кореи», — заявил министр, говоря о переговорах.

Также Чо Мен Гюн выразил надежду на то, что спортсмены из Северной Кореи приедут на Олимпиаду в Пхенчхан. Их участие в играх могло бы стать хорошим поводом для проведения переговоров, заверили в Сеуле.

Ранее Пхеньян пропустил последний срок подачи заявления для участия в Олимпиаде. Технически до середины января еще можно принять решение о том, чтобы направить спортсменов на Игры.

Напомним, в ноябре в Сеуле заявили, что обязательным условием переговоров является прекращение Пхеньяном ракетных и ядерных испытаний, несущих угрозу Южной Корее. Тогда было заявлено, что неизвестно, чем вызвана двухмесячная пауза в испытаниях с сентября — волей КНДР или техническими проблемами.

После этого заявления Пхеньян вскоре возобновил ракетные испытания. Это произошло 29 ноября — Северная Корея осуществила первый после 75 дней перерыва ракетный запуск.