Москва, 22 декабря, 2017, 08:07 — ИА Регнум. Магнитогорский «Металлург» в гостях разгромил московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

В первом периоде ЦСКА открыл счёт, шайбу забросил нападающий Кирилл Петров.

Во втором периоде «Металлург» ответил двумя голами, отличились Войтек Вольски и Мэтт Эллисон.

В концовке третьего периода ЦСКА заменил вратаря на шестого полевого игрока, однако отыграться «армейцам» не удалось. «Металлург» забросил две шайбы в пустые ворота, отличились Оскар Осала и Евгений Тимкин.

Таким образом, «Металлург» прервал победную серию ЦСКА, которая насчитывала девять матчей.

На сегодняшний день «Металлург» занимает девятое место в турнирной таблице КХЛ, в его активе 73 очка после 44 матчей. ЦСКА находится на второй строчке с 96 очками после 42 игр.

ЦСКА (Москва) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:4 (1:0, 0:2, 0:2).

Читайте также: Рижское «Динамо» одержало победу над «Адмиралом»