Москва, 22 декабря, 2017, 08:08 — ИА Регнум. После успешной операции в Сирии спрос на отдельные образы российского оружия заметно вырос, и его рост устойчиво продолжается, заявил заместитель министра обороны генерал-лейтенант Александр Фомин, сообщает «Красная Звезда».

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По его словам, Россия всегда занимала ключевое место на мировом военном рынке и на сегодняшний день лишь укрепила там свои позиции. При этом оружие, прекрасно показавшее себя в ходе боевых действий в Сирии, в очередной раз подтвердило качество российской оборонной продукции.

«Поэтому спрос на отдельные образцы сегодня превышает возможности поставок их за рубеж. Мировой рынок продукции военного назначения — растущий, и Российская Федерация здесь в лидерах», — подчеркнул Фомин.

Он отметил, что российский портфель заказов по продукции военного назначения уже сформирован на несколько лет вперед, а благодаря успешной операции в Сирии спрос на оружие заметно подрос, и его рост устойчиво продолжается.

«Способность государства разрабатывать и производить современные вооружения — главный признак обладания самыми высокими технологиями», — добавил генерал-лейтенант.

Напомним, 11 декабря президент России Владимир Путин, выступая перед военнослужащими на военной базе «Хмеймим» в Сирии, объявил о завершении основной части операции Вооруженных сил РФ в борьбе с террористами и начале вывода войск из страны.

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