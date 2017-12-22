Москва, 22 декабря, 2017, 07:56 — ИА Регнум. Осадки в виде небольшого снега ожидаются в течение дня 22 декабря в Москве, температура воздуха днем составит — 5.-3С°, передает Гидрометцентр России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

По данным синоптиков, небо в столице преимущественно будет затянуто облаками, местами возможны прояснения.

Ночная температура до — 5С° сохранится и днем, в ночь возможны похолодания до — 7С°.

Ветер южный и юго-западный 3−8 м/с, ожидается гололедица.

В соответствии с прогнозом на ближайшую неделю, наибольшее похолодание произойдет 25−26 декабря, когда дневная температура может опускаться до — 8С°, затем возможно потепление до — 1С°.

Ранее МЧС объявило предупреждение в связи с образованием сильного тумана с ухудшением видимости 300−500 метров на территории Московской области.

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