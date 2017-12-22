Гавана, 22 декабря, 2017, 07:52 — ИА Регнум. Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Рауль Кастро, возглавляющий страну с 2008 года, покинет свой пост в апреле 2018 года. Об этом, как передает Juventud Rebelde, заявил сам политик на заседании Национальной ассамблеи народной власти.

Рауль Кастро

«Когда 19 апреля будет сформирован новый состав Национальной ассамблеи, мой второй и последний срок на посту главы государства и правительства будет завершен, — сказал Кастро. — У Кубы будет новый председатель».

Председатель Госсовета и Совета министров Кубы также добавил, что пребывание одного человека на важных госпостах должно быть ограничено двумя сроками.

Напомним, ранее Национальная ассамблея народной власти Кубы проголосовала за продление мандата Кастро, полномочия которого истекали в феврале 2018 года, еще на два месяца (до апреля 2018 года).

Как сообщало ИА REGNUM, Рауль Кастро занимает должность главы государства с 2008 г. На этом посту политик сменил своего легендарного брата Фиделя Кастро.

Лидер Кубинской революции Фидель Кастро умер 25 ноября 2016 г. в возрасте 90 лет. Великий революционер и политик ХХ века находился у власти с 1959 по 2011 год. Похороны Кастро состоялись 4 декабря, прах команданте был захоронен рядом с мавзолеем Хосе Марти, великого поэта и революционера XIX века, погибшего в войне за независимость Кубы от Испании.

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