Москва, 22 декабря, 2017, 07:39 — ИА Регнум. В России медиасфера развивается слабо, мало реагирует на происходящее изменения, а в некоторых регионах РФ вообще инертна. Такие выводы можно сделать из результатов исследования, проведённого фондом «Медиастандарт» и исследовательской группой ЦИРКОН, передаёт ИА REGNUM 22 декабря.

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Среди 85 регионов России за последние три года (первый рейтинг был составлен в 2015 году) ни один субъект не совершил резкого скачка и значительно не улучшил свои позиции. Как отметил директор фонда «Медиастандарт» Дмитрий Казьмин, изменения произошли только в 23 регионах, причем в пределах одной позиции.

Все регионы были поделены на четыре группы. Наиболее развита медиасфера оказалась в 11 субъектах РФ, в том числе, Москве, Санкт-Петербурге (они стали лидерами рейтинга). Также сюда вошли Московская и Свердловская область. А за последние три года в группу попали, набрав очков, Приморский край и Ярославская область.

Также ситуация с прессой улучшилась в Чукотском АО, Волгоградской, Кировской, Тверской, Кемеровской, Ивановской областях, Ставропольском крае и Республике Коми.

Как пояснил Дмитрий Казьмин, значительнее всего на медиасферу в российских регионах влияет финансовый фактор. За три года расходы из бюджетов на прессу сократились меньше, чем рекламный рынок. В частности, на 2017 регионы намеревались потратить на финансирование СМИ 40,4 млрд рублей. Это всего на 8% меньше, чем в 2016 году. Меньше всего на средства массовой информации тратят в Пермском крае — 13 рублей из расчёта на одного человека. Для сравнения: в Москве затраты на прессу составляют немногим менее тысячи рублей на человека.

При этом результаты массового опроса говорят, что в России нет региона, где уровень доверия к СМИ был бы ниже 50%, причем как в случае с региональными или местными медиа, так и СМИ в целом.

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Меньше всего журналистам доверяют в Ингушетии, Тамбовской области и Москве. А вот самые правдивые корреспонденты работают в Крыму и Севастополе. Здесь уровень доверия СМИ самый высокий — 78% и 75% соответственно. Также отмечается, что жители 61 региона больше доверяют местной прессе, чем федеральным информационным агентствам. Именно так дела обстоят в обеих столицах, а также Московской области.

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Новости в интернете читают ежедневно или почти каждый день более половины аудитории в 23 регионах РФ (включая все три города федерального значения). Меньше всего это делают в республиках Северного Кавказа — Чечне и Ингушетии. Больше всего — в Коми, ХМАО, ЯНАО и Мурманской области (по 57%).

Добавим, что исследование проводилось с 2015 по 2017 год. В него вошли 85 регионов РФ. Для расчёта и определения места в рейтинге использовалось полсотни 50 различных индикаторов, в том числе, состояние среды для работы средств массовой информации, влияние на работу информагентств власти и бизнеса, а также состояние аудитории и самих СМИ.