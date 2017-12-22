Омск, 22 декабря, 2017, 07:39 — ИА Регнум. Главные события Омской области в специальном обзоре ИА REGNUM

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Долевое строительство

«Петля» и «эшафот» для омских дольщиков

Спикер Заксобрания Омской области Владимир Варнавский заявил, что дольщики «сами идут на эшафот».

Проблему обманутых дольщиков в регионе обсудили на пленарном заседании Законодательного собрания 21 декабря. По словам министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Владимира Стрельцова, по поручению врио губернатора Александра Буркова он будет участвовать в бесплатном выделении федеральных земель для решения проблем обманутых дольщиков.

«Мы уже и говорим, и предупреждаем, а люди всё равно лезут в эту петлю. Сами идут на эшафот», — цитирует Варнавского «СуперОмск».

Уточняется, что ранее глава минстроя призывал покупать жилье только в готовых домах.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Омской области по состоянию на ноябрь 2017 года был зафиксирован 21 проблемный многоквартирный дом. Средства в строительство этих домов вложили 2186 участников долевого строительства. В реестр пострадавших граждан в соответствии с личными заявлениями включено 82 дольщика.

Добавим, проблема обманутых дольщиков актуальна для всех регионов Сибири. В июле 2017 года полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло озвучил такие данные: проблемными в Сибири признаны 124 объекта, заключено более 9 тысяч договоров долевого участия по ним. В региональные реестры граждан, признанных пострадавшими, включено более 2,7 тысячи человек.

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«Чрезвычайно социальный» бюджет

Принят бюджет Омской области на 2018 год.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, впервые за 12 лет бюджет Омской области будет профицитным.

21 декабря 2017 года депутаты Заксобрания утвердили основные параметры главного финансового документа области в размере 78,2 миллиарда рублей по доходам и 73,6 миллиарда рублей по расходам. Профицит — 4,6 миллиарда рублей. В режиме второго чтения поступило 24 поправки.

В областном парламенте уточнили, что в законе «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» предусмотрены «все социальные и первоочередные обязательства Омской области». В качестве основного приоритета названа реализация «майских» указов президента РФ по повышению оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы.

Председатель Законодательного собрания Владимир Варнавский уверен, что «бюджет отвечает тем задачам, которые стоят перед Омской областью». Он назвал бюджет 2018 года «чрезвычайно социальным».

«Предусмотрен бюджет развития. Это говорит о некотором оздоровлении Омской области», — подчеркнул он.

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Напомним, в первом чтении бюджет-2018 депутаты Омской области приняли в ноябре 2017 года. В минфине тогда заявили, что регион второй раз с начала 2000-х годов принимает профицитный бюджет.

По словам министра финансов Вадима Чеченко, в основу формирования параметров бюджета легла программа реструктуризации бюджетных кредитов, инициированная президентом России Владимиром Путиным. Основная задача региона — обеспечить поэтапный возврат федерации бюджетных кредитов и выполнить все «майские» указы.

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Этилмеркаптан вернулся?

Омские СМИ 21—22 декабря сообщили о том, что в Омск вернулся запах этилмеркаптана.

Жители Омска начали массово жаловаться на резкий и неприятный запах газа в марте 2017 года. По результатам анализа проб воздуха специалисты установили, что источником зловония является этилмеркаптан, использующийся в качестве ароматической добавки к природному газу. По факту загрязнения атмосферного воздуха Омска опасными веществами было возбуждено уголовное дело. Источник неприятного запаха не найден до сих пор.

Казалось бы, в последнее время навязчивый запах перестал беспокоить омичей. По крайней мере, массовых жалоб не было.

21 декабря портал Om1.ru сообщил, что к журналистам обратилась жительница Нефтяников. Омичка утверждает, что они с соседями уже второй день задыхаются от сильного запаха этилмеркаптана. Резко пахнет в районе ДК имени Малунцева. Запах ощущался даже в машине.

Представители регионального министерства природы ответили, что о неприятном запахе в Нефтяниках им не докладывали. По данным Обь-Иртышского управления гидрометеослужбы, наблюдательные пункты не зафиксировали повышенной концентрации вредных веществ.

Добавим, ранее в беседе с корреспондентом ИА REGNUM профессор Омского государственного университета путей сообщения (ОмГУПС) Сергей Костарев заявил:

«Не нужно думать, что этилмеркаптан — это самое страшное, что случилось с омичами».

«Воздух в Омске загрязнён более чем 250 вредными веществами, а контролируется из них только 25, и то с перерывами. Что делать? Нужно обследовать город и оценить современную ситуацию, а потом развернуть адекватную систему наблюдений. И, конечно, защищать горожан от выбросов — озеленять территорию города, правильно размещать жилые дома (не в центре и не кучно), развивать электрический транспорт и сеть небольших городских дорог и проездов. И это только по воздуху, а есть ещё подтопление, сбросы в Иртыш, отходы…» — подчеркнул Сергей Костарев.

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