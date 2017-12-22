Москва, 22 декабря, 2017, 07:38 — ИА Регнум. Торги по нефти завершились 21 декабря в плюсе. В ходе американских торгов цена на нефть сорта Brent восстановилась $64,90, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

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Нефтяной рынок продолжает положительно реагировать на сокращение запасов нефти в США на прошлой неделе и закрытие трубопровода Forties в Северном море.

Компания Ineos заявила, что планирует завершить работу к католическому Рождеству до 25 декабря. Скорый запуск трубопровода будет сейчас давить на покупателей.

Сегодня, 22 декабря, на торгах в Азии баррель Brent стоит $64,82 (+0,13). Темпы роста цены небольшие, что указывает на силу бычьего тренда. При благоприятном новостном фоне по тренду цена может подскочить до $65,75.

Если смотреть техническую картину по индикаторам на часовом периоде, то они сигнализируют о снижении в область 63,80. Поддержка проходит через $64,20.

Напомним, 21 декабря стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 0,47%, до $64,90 за баррель, WTI — на 0,46%, до $58,36 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в феврале 2018 года на СПбМТСБ составляет $61,48 за баррель.

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