Москва, 22 декабря, 2017, 07:36 — ИА Регнум. Срочный телефонный разговор, из-за которого президент России Владимир Путин прервал заседание Совета по культуре и искусству, состоялся с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом, сообщила 21 декабря пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«По инициативе саудовской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с королём Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом», — говорится в сообщении.

Из него следует, что во время переговоров ключевыми стали актуальные темы ближневосточной повестки дня, включая развитие ситуации в Йемене. Аль Сауд выразил обеспокоенность запуском йеменскими боевиками баллистической ракеты в направлении Эр-Рияда и подчеркнул необходимость усилий в вопросе мирного процесса в Сирии и сотрудничества двух стран в энергетической сфере.

Напомним, 21 декабря Владимир Путин неожиданно прервал заседание Совета по культуре и искусству по причине срочного звонка.

«Вы знаете, я прошу меня извинить. У меня вот здесь много очень записок, я с удовольствием каждому предоставлю слово. Но мне нужно срочно подойти к телефону. Если мы договоримся, что я сейчас переговорю, я готов вернуться и продолжить», — сказал Путин, обращаясь к собравшимся.

После завершения разговора президент возобновил заседание совета.

Ранее в Кремле уточняли, что на указанный день запланированы несколько международных телефонных разговоров.