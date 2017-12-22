Москва, 22 декабря, 2017, 07:32 — ИА Регнум. Торги по курсу рубля 21 декабря завершились ростом. Ключевые драйверы для его укрепления не изменились, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Валюта

Благоприятное влияние на него оказывают дорожающая нефть, рост индекса RGBI, а также налоговый период. На торгах в Европе курс доллара снижался до 58,42 руб., курс евро — до 68,90 руб.

Покупки валюты компаниями в преддверии погашения внешних выплат нивелируются продажами Внешэкономбанка (ВЭБ).

ВЭБ планировал в декабре конвертировать долларовый депозит на $6,25 млрд из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Они скажут о продажах валюты тогда, когда конвертируют всю сумму, чтобы не пугать трейдеров.

Сегодня, 22 декабря, на торгах в Азии нефть торгуется в плюсе. Нефтяной рынок продолжает положительно реагировать на сокращение запасов нефти в США на прошлой неделе и закрытие трубопровода Forties в Северном море.

Учитывая, что 21 декабря курс доллара опускался ниже 58,50 руб., возросли риски перемещения цены в другой ценовой диапазон 58,20—58,55 руб. Для пары евро/рубль диапазон сохраняется между уровней 69,00—69,75 руб.

Напомним, 21 декабря по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 24 коп. (-0,42%), до 58,46 руб., курс евро — на 33 коп. (-0,48%), до 69,56 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,4 млрд (+4.34%), евро/рубль — 528,4 млн евро (-15,80%).

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