Москва, 22 декабря, 2017, 07:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора согласились продолжить обсуждение вопросов, решение которых необходимо для возобновления полноценной работы Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон (СЦКК). Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

«Помощники лидеров двух стран дополнительно проработают условия, которые сделали бы возможным возвращение российских офицеров в состав этой структуры», — говорится в сообщении.

В ходе телефонного разговора Путин отметил, что украинские власти долгое время путем различных ограничений и провокаций затрудняли условия пребывания российских офицеров и исполнения ими своих обязанностей.

«На наши неоднократные предложения по урегулированию сложившейся неприемлемой ситуации реакции не последовало», — добавили в пресс-службе.

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Кроме того, лидеры двух стран высказались в пользу скорейшей реализации инициативы по взаимному обмену пленными, а также поддержали объявленное Контактной группой рождественское перемирие.

Напомним, 19 декабря Россия приняла решение отозвать своих офицеров из СЦКК из-за регулярных нарушений порядка его работы Киевом. Украинская сторона также заявила об отзыве своих представителей из совместного центра.

СЦКК был создан в сентябре 2014 года для содействия реализации Минских соглашений. В состав центра входили 75 представителей РФ и Украины.

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