Пекин, 22 декабря, 2017, 07:25 — ИА Регнум. ВМФ Китая провели боевые учения на западе Тихого Океана с участием самолетов и кораблей, сообщает 22 декабря газета «Жэньминь жибао».

Моряки на борту эскадренного миноносца китайского флота «Циндао»

Десятки истребителей, бомбардировщиков и самолетов радиоэлектронной борьбы совершили вылеты с различных военных баз. Они присоединились к учениям 28-й эскортной флотилии, которая отправилась в направлении Аденского залива.

На опубликованных фотографиях были замечены истребители J-11, бомбардировщики H-6, а также самолеты раннего оповещения KJ-200 и KJ-500.

28-я эскортная флотилия состоит из трех судов Северного флота, двух ракетных крейсеров и корабля снабжения, которые покинули порт базирования в Циндао 3 декабря.

Военные утверждают, что такие дальние учения входят в ежегодный план тренировок Южного флота и полностью соответствуют нормам международного права. При этом они не направлены на какую-либо конкретную страну или регион, а также никак не повлияют на «свободу навигации и полетов».

«Подобного рода учения эффективно улучшат боеспособность флота и позволят преодолевать сложные обстоятельства, а также защищать интересы страны на море. Мы и впредь продолжит такую практику», — говорится в пресс-релизе министерства обороны КНР.

Напомним, что в начале декабря китайские военные провели десантные учения в Южно-Китайском море в районе спорных островов в экстремальных условиях. В конце ноября ВВС Китая также провели операцию воздушного патрулирования в районе спорных островов.

Стоит отметить, что эскортные флотилии используются в Китае, как правило, с целью сопровождения торговых судов в опасных для судоходства районах, вроде берегов Сомали, где орудуют банды морских пиратов.