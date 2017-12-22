Тель-Авив, Израиль, 22 декабря, 2017, 07:25 — ИА Регнум. Решение Генеральной Ассамблеи ООН по Иерусалиму является неприемлемым для Израиля, написал 21 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем микроблоге в Twitter.

Храмовая гора. Иерусалим

По его словам, Израиль всегда будет относиться к Иерусалиму как к собственной столице. Нетаньяху также назвал нелепым отказ Генассамблеи ООН признать Иерусалим столицей Израиля.

«Израиль был и всегда будет нашей столицей», — написал Нетаньяху.

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Он также назвал «театром абсурда» голосование в Генассамблее ООН по вопросу Иерусалима и подчеркнул, что стран, которые не признают решение ООН, становится всё больше как в Европе, так и в Африке и Латинской Америке.

«Израиль благодарит президента Трампа за его однозначную позицию по вопросу Иерусалима и благодарит страны, которые голосовали вместе с Израилем», — отметил Нетаньяху.

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Напомним, 21 декабря в Генеральной Ассамблее ООН состоялось голосование по вопросу о статусе Иерусалима. В результате была одобрена резолюция, согласно которой любое решение, направленное на изменение статуса Иерусалима, признается юридически недействительным. Поддержали резолюцию 128 стран, 9 проголосовали против, еще 35 — воздержались.