Барселона, Испания, 22 декабря, 2017, 07:25 — ИА Регнум. Подсчет голосов на выборах в парламент Каталонии практически завершен, по его результатам партии, ратующие за независимость Каталонии от Испании, получают абсолютное большинство в парламенте автономии, сообщает 22 декабря El Pais.

Иван Шилов ИА REGNUM Каталония

Первое место (и 37 мандатов в 135-местном парламенте) по числу полученных голосов получила партия «Граждане», выступающая за сохранение единства страны. Однако две другие крупнейшие партии Каталонии, чья политическая платформа включает в себя продолжение борьбы за независимость автономии, суммарно получили больше голосов, тем самым обеспечив себе абсолютное большинство кресел в парламенте Каталонии.

Партийная коалиция «Вместе за Каталонию» бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона получила 34 места в законодательном органе, «Левые республиканцы Каталонии» находящегося под стражей экс-заместителя главы автономии Ориола Жункераса займет 32 кресла в парламенте, а «Кандидаты за народное единство» получат 4 мандата.

Напомним, Карлес Пучдемон уже заявил, что теперь «пришло время» отмены той статьи конституции Испании, в которой прописано прямое правление регионом из центра.

Бывший каталонский глава подчеркнул — парламентские выборы в Каталонии показали, что Каталонская республика победила монархию.

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