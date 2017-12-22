Москва, 22 декабря, 2017, 07:21 — ИА Регнум. Заседание президиума ЦК КПРФ, на котором обсуждались кандидатуры для выдвижения в президенты России в 2018 году, состоялось в минувший четверг, 21 декабря. Об этом сообщили РИА «Новости» источники в компартии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зюганов

По словам источников, в ходе мероприятия называлось «много имен», готовых стать кандидатами. При этом чаще всего, отмечают собеседники агентства, называлось имя лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

«Задачи принимать решение сегодня не стояло, поскольку это не является компетенцией президиума», — отметил источник.

Напомним, 21 декабря депутат Госдумы Валерий Рашкин (КПРФ) в эфире «Эха Москвы» заявил, что глава КПРФ Геннадий Зюганов якобы не будет баллотироваться в президенты РФ на предстоящих 18 марта 2018 года выборах.

По его словам, лидер КПРФ предложил выдвинуть гендиректора совхоза имени Ленина Павла Грудинина кандидатом в президенты страны от партии.

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