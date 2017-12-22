Казань, 22 декабря, 2017, 07:02 — ИА Регнум. Прогнозы экспертов, озвученные ещё четыре месяца назад сбылись, и бывший глава Центризбиркома Татарии, а ныне сельский депутат Экзам Губайдуллин «потеснил» в кресле председателя Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан» Мингасита Шакирова. Официальным основанием для досрочной отставки последнего стало состояние здоровья, потому в безальтернативном выборе из единственного кандидата на съезде был избран новый глава, а старого поблагодарили «за весомый вклад в становление системы муниципальной власти в республике». Полномочия Шакирова были продлены в 2015 году, тогда за него проголосовали единогласно, и он должен был исполнять их до 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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О том, что председатель справлялся со своими обязанностями, косвенно говорит и тот факт, что полномочия его продлевали несколько сроков подряд. Ровно год назад на таком же съезде казанские СМИ писали о высоком влиянии Шакирова.

«Участники съезда говорят о большой влиятельности совета и лично Шакирова, к словам которого прислушиваются в высоких кабинетах. Большинство из пожеланий сельчан, которые попадают в резолюцию съезда, практически со скоростью ветра ложатся в разнообразные законы и постановления», — отмечало издание «Бизнес-онлайн».

Совет всегда отличался большой дисциплинированностью в плане явки. Этот год не стал исключением — из 956 муниципальных образований прибыли 946 делегатов.

«В адрес съезда поступило заявление от председателя Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан» Минсагита Шакирова о досрочном сложении полномочий председателя с формулировкой «по состоянию здоровья», — отмечается на официальном сайте республики.

Примечательно, что за две недели до съезда Ассоциации в соцсетях и телеграм-каналах начали поднимать «градус накала» и строить домыслы, на каком основании Мингасита Шакирова «попросят» покинуть кресло. Большинстве мнений склонялось в сторону того, что он попадёт в волну «чистки», которая ожидается в районах под эгидой антикоррупционной борьбы.

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За сутки до съезда телеграм-канал «Я просто текст» писал: «Скорее всего, завтра Шакиров скажет всем спасибо и попросит сменить его на более молодого энергичного управленца по состоянию здоровья или в связи с тем, что ему скоро 70 лет исполняется».

Насчёт молодого и энергичного эксперты несколько ошиблись. 70-летнего Шакирова сменили на 64-летнего Губайдуллина. Да и сам теперь уже экс-председатель не приехал на мероприятие, где ему должны были сказать «спасибо, вы свободны».

А вот о причинах рокировки этот же телеграм-канал высказался достаточно точно:

«Вообще Совет муниципалитетов хорошая лоббистская площадка для связи с федеральным центром и руководством региона. При правильной работе СОВМО может превратиться в прекрасный инструмент лоббизма».

Кандидатуру Губайдуллина на место председателя предложил глава Спасского муниципального района Камиль Нугаев. Других альтернатив не было, и делегаты проголосовали единогласно за экс-главу ЦИК Татарии.

Следует напомнить, что в отличие от Шакирова, отработавшего всю жизнь в разных районах республики на разных постах, включая руководство одним из муниципалитетов, Губайдуллин с 1998 года больше трудился в центральных ведомствах. С 1998 по 2005 год он руководил аппаратом главы региона, которым тогда был Минтимер Шаймиев. Позднее представлял интересы региона в Госдуме РФ, Совете Федерации, а с 2012 года и до перехода в сельские депутаты в 2017 году возглавлял Центризбирком Татарии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине августа 2017 года стало известно, что занимающий много лет пост председателя избирательное комиссии Экзам Губайдуллин в этот «созыв» выдвигаться не будет. Удивившей многих новостью стало, что это место он променял на возможность занять депутатское кресло в Совете Большешемякинского сельского поселения Тетюшского района Татарии. Казанские СМИ поговаривали, что это лишь обязательная ступенька до кресла главы Совета муниципальных образований. Так и вышло.

К слову, на сельских выборах у кандидата Губайдуллина альтернативы также не было. Потенциальному конкуренту отказали в регистрации.

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